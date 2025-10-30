Ettevõtete kataloog
Relias
Relias Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Relias on $140K year kohta. Vaata ettevõtte Relias kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Relias
Software Engineering Manager
Morrisville, NC
Kokku aastas
$140K
Tase
-
Põhipalk
$140K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
13 Aastat
Millised on karjääritasemed Relias?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Relias in United States on aastase kogutasuga $170,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Relias Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $140,000.

