Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Finland kogusumma ettevõttes RELEX Solutions on €86.4K year kohta. Vaata ettevõtte RELEX Solutions kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025

Mediaan pakk
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Kokku aastas
€86.4K
Tase
Lead
Põhipalk
€86.4K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
18 Aastat
Millised on karjääritasemed RELEX Solutions?
Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes RELEX Solutions in Finland on aastase kogutasuga €86,439. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte RELEX Solutions Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Finland on €72,963.

