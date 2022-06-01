Ettevõtete kataloog
RELEX Solutions
RELEX Solutions Palgad

RELEX Solutions palk ulatub $54,378 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $195,840 Müügiinsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest RELEX Solutions. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $72.6K

Full-Stack tarkvarainsener

DevOps insener

Ärioperatsioonide Juht
$142K
Klienditeenindus
$134K

Andmeanalüütik
$54.4K
Toote Disaini Juht
$83.8K
Tootejuht
$99.4K
Projektijuht
$120K
Müük
$158K
Müügiinsener
$196K
Tarkvaraarenduse Juht
$83.3K
Lahenduste Arhitekt
$116K
Tehnilise Programmi Juht
$69.9K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes RELEX Solutions on Müügiinsener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $195,840. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte RELEX Solutions keskmine aastane kogutasu on $107,890.

Muud ressursid