Regrow Palgad

Regrow palk ulatub $132,098 kogutasus aastas Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $223,875 Inimressursid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Regrow. Viimati uuendatud: 10/25/2025

Inimressursid
$224K
Värbaja
$159K
Tarkvaraarendaja
$136K

Tarkvaraarenduse Juht
$132K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Regrow on Inimressursid at the Common Range Average level aastase kogutasuga $223,875. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Regrow keskmine aastane kogutasu on $147,668.

Muud ressursid