Reflex Media
Reflex Media Palgad

Reflex Media palk ulatub $31,115 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $155,775 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Reflex Media. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Andmeteaduse Juht
$156K
Toote Disainer
$31.1K
Tarkvaraarendaja
$109K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Reflex Media on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $155,775. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Reflex Media keskmine aastane kogutasu on $109,450.

Muud ressursid