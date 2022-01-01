Ettevõtete kataloog
REEF Palgad

REEF palk ulatub $72,000 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $225,106 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest REEF. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Ärianalüütik
Median $72K
Toote Juht
Median $85K
Projekti Juht
$113K

Müük
$225K
Tarkvaraarendaja
Median $80K
Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

REEF ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (1.67% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes REEF on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $225,106. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte REEF keskmine aastane kogutasu on $85,000.

