Mediaanne UX Uurija tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Reddit on $260K year kohta. Vaata ettevõtte Reddit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
100%
AASTA 1
Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
100% õigused omandatakse 1st-AASTA (100.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
