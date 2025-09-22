Ettevõtete kataloog
Keskmine Ärioperatsioonid kogutasu ettevõttes Reddit ulatub $221K kuni $308K year kohta. Vaata ettevõtte Reddit kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$237K - $279K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$221K$237K$279K$308K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

100%

AASTA 1

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 1-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 100% õigused omandatakse 1st-AASTA (100.00% aastas)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Reddit ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

Vesting Schedule 100% after year 1.



KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Reddit on aastase kogutasuga $307,827. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Reddit Ärioperatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on $221,004.

Muud ressursid