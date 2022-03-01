Ettevõtete kataloog
Reckitt
Reckitt Palgad

Reckitt palga vahemik varieerub $14,462 kogu kompensatsioonis aastas Infotehnoloog madalamas otsas kuni $492,450 Müük kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Reckitt. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Turundus
Median $161K
Raamatupidaja
$127K
Ärianalüütik
$20.2K

Andmeanalüütik
$33.1K
Finantsanalüütik
$28.1K
Infotehnoloog
$14.5K
Juhtimiskonsultant
$85.4K
Mehaanika insener
$187K
Tootehaldusr
$114K
Projektijuht
$31.9K
Müük
$492K
Tarkvaraarendaja
$161K
Lahendusarhitekt
$102K
Tehniline programmijuht
$93.2K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Reckitt on Müük at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $492,450. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Reckitt mediaan aastane kogukompensatsioon on $97,799.

