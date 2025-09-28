Tootejuht tasu in United States ettevõttes realtor.com ulatub $247K year kohta taseme T3 puhul kuni $294K year kohta taseme T7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $285K. Vaata ettevõtte realtor.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
