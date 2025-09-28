Ettevõtete kataloog
realtor.com
realtor.com Tootejuht Palgad

Tootejuht tasu in United States ettevõttes realtor.com ulatub $247K year kohta taseme T3 puhul kuni $294K year kohta taseme T7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $285K.

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed realtor.com?

KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes realtor.com in United States on aastase kogutasuga $360,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte realtor.com Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $227,333.

