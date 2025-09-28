Ettevõtete kataloog
Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes realtor.com on $179K year kohta. Vaata ettevõtte realtor.com kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Mediaan pakk
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Kokku aastas
$179K
Tase
hidden
Põhipalk
$162K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$16.2K
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed realtor.com?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes realtor.com in United States on aastase kogutasuga $220,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte realtor.com Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $171,400.

