Ettevõtete kataloog
RealPage
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Lahenduste Arhitekt

  • Kõik Lahenduste Arhitekt Palgad

RealPage Lahenduste Arhitekt Palgad

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes RealPage on $127K year kohta. Vaata ettevõtte RealPage kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Mediaan pakk
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Kokku aastas
$127K
Tase
E13
Põhipalk
$122K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$5K
Aastat ettevõttes
12 Aastat
Aastat kogemust
19 Aastat
Millised on karjääritasemed RealPage?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Lahenduste Arhitekt pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes RealPage in United States on aastase kogutasuga $185,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte RealPage Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $127,000.

Esiletõstetud töökohad

    RealPage jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • Ansys
  • Northrop Grumman
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid