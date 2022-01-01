Ettevõtete kataloog
RBC Palgad

RBC palk ulatub $36,123 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Staabiülem ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest RBC. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Tarkvaraarendaja
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS insener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

DevOps insener

Saidi töökindluse insener

Ärianalüütik
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Tootejuht
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Andmeteadlane
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finantsanalüütik
Median $64.3K

Risk Analyst

Toote Disainer
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX disainer

Tarkvaraarenduse Juht
Median $127K
Andmeanalüütik
Median $57.7K
Projektijuht
Median $71.1K
Investeerimispankur
Median $75.1K
Lahenduste Arhitekt
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX Uurija
Median $86.7K
Aktuar
Median $68.7K
Raamatupidaja
Median $71K
Ärioperatsioonid
Median $51.1K
Klienditeenindus
Median $38K
Turundus
Median $101K
Müük
Median $36.1K
Programmijuht
Median $138K
Ärioperatsioonide Juht
Median $99K
Tehnilise Programmi Juht
Median $100K
Andmeteaduse Juht
Median $82.1K
Administratiivassistent
$38.3K
Äri Arendus
$44.7K
Staabiülem
$201K
Ettevõtte Arendus
$110K
Graafiline Disainer
$48.9K
Inimressursid
$200K
Õiguslik
$56.8K
Juhtimiskonsultant
$44.4K
Turundusoperatsioonid
Median $69.5K
Partnerite Juht
$113K
Toote Disaini Juht
$164K
Tehniline Kirjutaja
$45.2K
Kogutasustus
$95.6K
Riskikapitalist
$121K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

RBC ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes RBC on Staabiülem at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte RBC keskmine aastane kogutasu on $79,163.

Muud ressursid