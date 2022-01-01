Ettevõtete kataloog
Rally Health Palgad

Rally Health palga vahemik varieerub $89,445 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $321,300 Andmeteadlane kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Rally Health. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Andmeteadlane
$321K
Personaliosakond
$89.4K
Toote disainer
Median $153K

Tootehaldusr
Median $210K
Värbaja
$156K
Tarkvaraarenduse juht
Median $305K
Tehniline programmijuht
$219K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
Options

Rally Health-s kehtivad Options 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)

KKK

The highest paying role reported at Rally Health is Andmeteadlane at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rally Health is $210,000.

