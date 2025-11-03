Ettevõtete kataloog
Raksul
Raksul Toote Juht Palgad

Mediaanne Toote Juht tasupaketi in Japan kogusumma ettevõttes Raksul on ¥10.76M year kohta. Vaata ettevõtte Raksul kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Kokku aastas
¥10.76M
Tase
G4
Põhipalk
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Boonus
¥0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Raksul?
+¥8.68M
+¥13.31M
+¥2.99M
+¥5.24M
+¥3.29M
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Raksul in Japan on aastase kogutasuga ¥12,700,575. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Raksul Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Japan on ¥10,757,930.

