Raisin Palgad

Raisin palk ulatub $60,022 kogutasus aastas Cybersecurity Analyst ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $110,546 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Raisin. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Tarkvaraarendaja
Median $91.3K
Tootejuht
Median $83.7K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Raisin on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $110,546. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Raisin keskmine aastane kogutasu on $87,521.

