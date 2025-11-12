Ettevõtete kataloog
Radix
Radix Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Full-Stack tarkvarainsener tasupaketi in Brazil kogusumma ettevõttes Radix on R$126K year kohta. Vaata ettevõtte Radix kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Mediaan pakk
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Kokku aastas
R$126K
Tase
Senior
Põhipalk
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Boonus
R$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
8 Aastat
Viimased Palgaandmed
Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Radix in Brazil on aastase kogutasuga R$228,092. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Radix Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Brazil on R$125,571.

