Qwant Palgad

Qwant palk ulatub $51,290 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $65,771 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Qwant. Viimati uuendatud: 11/28/2025

Tarkvaraarendaja
Median $65.8K
Andmeteadlane
$51.3K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Qwant on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $65,771. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qwant keskmine aastane kogutasu on $58,530.

Muud ressursid

