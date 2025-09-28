Ettevõtete kataloog
Qualtrics
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Qualtrics Programmijuht Palgad

Keskmine Programmijuht kogutasu in United States ettevõttes Qualtrics ulatub $136K kuni $186K year kohta. Vaata ettevõtte Qualtrics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Keskmine Kogutasu

$146K - $176K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$136K$146K$176K$186K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Qualtrics ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Programmijuht ametikoha palgapakett ettevõttes Qualtrics in United States on aastase kogutasuga $185,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qualtrics Programmijuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $136,000.

