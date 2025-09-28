Ettevõtete kataloog
Qualtrics Turundusoperatsioonid Palgad

Keskmine Turundusoperatsioonid kogutasu in Germany ettevõttes Qualtrics ulatub €53K kuni €72.3K year kohta. Vaata ettevõtte Qualtrics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Keskmine Kogutasu

€56.7K - €68.6K
Germany
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€53K€56.7K€68.6K€72.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

€142K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Qualtrics ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



