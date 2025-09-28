Ettevõtete kataloog
Qualtrics
Qualtrics Andmeteadlane Palgad

Vaata ettevõtte Qualtrics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Keskmine Kogutasu

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Qualtrics ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Qualtrics in Singapore on aastase kogutasuga SGD 135,972. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qualtrics Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 99,635.

