Ettevõtete kataloog
Qualtrics
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Klienditeenindus

  • Kõik Klienditeenindus Palgad

Qualtrics Klienditeenindus Palgad

Klienditeenindus kogutasu in United States ettevõttes Qualtrics on $198K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte Qualtrics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$198K
$159K
$23.3K
$15.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Qualtrics ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Klienditeenindus pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Qualtrics in United StatesKlienditeenindus最高薪酬方案，年度總薪酬為$235,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
QualtricsKlienditeenindus職位 in United States年度總薪酬中位數為$143,500。

Esiletõstetud töökohad

    Qualtrics jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid