Ettevõtete kataloog
Qualia
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Qualia Palgad

Qualia palk ulatub $55,275 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $256,959 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Qualia. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $170K

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $200K
Klienditeenindus
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Andmeteadlane
$118K
Turundus
$102K
Värbaja
Median $155K
Müük
$85.4K
Tarkvaraarenduse Juht
$257K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Qualia ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Qualia on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $256,959. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qualia keskmine aastane kogutasu on $136,300.

Esiletõstetud töökohad

    Qualia jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid