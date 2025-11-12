Ettevõtete kataloog
Mediaanne Mobiili disainer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Qualcomm on $195K year kohta. Vaata ettevõtte Qualcomm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Mediaan pakk
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Kokku aastas
$195K
Tase
Sr Stagg
Põhipalk
$195K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
15 Aastat
Aastat kogemust
17 Aastat
Millised on karjääritasemed Qualcomm?
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Qualcomm ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.65% poolaastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.65% poolaastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Qualcomm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Mobiili disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Qualcomm in United States on aastase kogutasuga $527,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qualcomm Mobiili disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $257,000.

