Qualcomm SoC insener Palgad kohas Greater Bengaluru

SoC insener tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Qualcomm ulatub ₹3M year kohta taseme Hardware Engineer puhul kuni ₹11M year kohta taseme Senior Staff Hardware Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹5.5M. Vaata ettevõtte Qualcomm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹3M
₹1.82M
₹914K
₹260K
Senior Hardware Engineer
₹4.86M
₹3.19M
₹1.42M
₹240K
Staff Hardware Engineer
₹9.98M
₹5.76M
₹3.47M
₹750K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Qualcomm ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.65% poolaastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.65% poolaastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Qualcomm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga SoC insener ametikoha palgapakett ettevõttes Qualcomm in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹10,995,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qualcomm SoC insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹4,841,674.

