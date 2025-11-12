Ettevõtete kataloog
Qualcomm
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Riistvara Insener

  • Süvariistvara insener

  • Greater San Diego Area

Qualcomm Süvariistvara insener Palgad kohas Greater San Diego Area

Süvariistvara insener tasu in Greater San Diego Area ettevõttes Qualcomm ulatub $154K year kohta taseme Hardware Engineer puhul kuni $453K year kohta taseme Principal Hardware Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater San Diego Area kogusumma on $300K. Vaata ettevõtte Qualcomm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$154K
$119K
$23.2K
$12K
Senior Hardware Engineer
$186K
$131K
$37.5K
$17.5K
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Qualcomm ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.65% poolaastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.65% poolaastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Qualcomm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Riistvara Insener pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Süvariistvara insener ametikoha palgapakett ettevõttes Qualcomm in Greater San Diego Area on aastase kogutasuga $452,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qualcomm Süvariistvara insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater San Diego Area on $255,000.

Esiletõstetud töökohad

    Qualcomm jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid