Qualcomm
  • Palgad
  • Riistvara Insener

  • ASIC insener

  • India

Qualcomm ASIC insener Palgad kohas India

ASIC insener tasu in India ettevõttes Qualcomm ulatub ₹2.69M year kohta taseme Associate Hardware Engineer puhul kuni ₹11.45M year kohta taseme Senior Staff Hardware Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹6.63M. Vaata ettevõtte Qualcomm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Associate Hardware Engineer
₹2.69M
₹1.6M
₹403K
₹688K
Hardware Engineer
₹2.39M
₹1.81M
₹566K
₹15K
Senior Hardware Engineer
₹4.96M
₹2.91M
₹1.77M
₹287K
Staff Hardware Engineer
₹7.64M
₹4.92M
₹2.21M
₹507K
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Qualcomm ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (16.65% poolaastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (16.65% poolaastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Qualcomm ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga ASIC insener ametikoha palgapakett ettevõttes Qualcomm in India on aastase kogutasuga ₹12,587,375. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Qualcomm ASIC insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹6,296,748.

