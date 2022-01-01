Ettevõtete kataloog
QAD
QAD Palgad

QAD palk ulatub $10,961 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $127,251 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest QAD. Viimati uuendatud: 9/3/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $11K
Tootejuht
$65.6K
Müük
$127K

Tarkvaraarenduse Juht
$62.3K
KKK

The highest paying role reported at QAD is Müük at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $127,251. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at QAD is $63,944.

