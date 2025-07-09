Ettevõtete kataloog
Purdue University
Purdue University Palgad

Purdue University palk ulatub $19,900 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $132,335 Kogutasustus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Purdue University. Viimati uuendatud: 9/17/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $72K

Teadur

Keemiainsener
Median $70K

Uurimisinsener

Mehaanikinsener
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administratiivassistent
$19.9K
Andmeteadlane
$119K
Elektriinsener
$34.3K
Graafiline Disainer
$41.4K
Riistvarainsener
$29.9K
Inimressursid
$47.8K
Infotehnoloog (IT)
$39K
Projektijuht
$77.6K
Kogutasustus
$132K
Usaldus ja Turvalisus
$98K
KKK

The highest paying role reported at Purdue University is Kogutasustus at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,335. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Purdue University is $41,392.

