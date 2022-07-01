Ettevõtete kataloog
Public.com Palgad

Public.com palk ulatub $152,235 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $169,150 Toote Disainer ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Public.com. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Inimressursid
$162K
Toote Disainer
$169K
Tarkvaraarendaja
$152K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Public.com on Toote Disainer at the Common Range Average level aastase kogutasuga $169,150. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Public.com keskmine aastane kogutasu on $161,700.

Muud ressursid