Proton Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Vaata ettevõtte Proton kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Proton ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Proton in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 198,260. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Proton Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 145,277.

