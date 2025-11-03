Ettevõtete kataloog
Proton
Proton Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Spain kogusumma ettevõttes Proton on €72.2K year kohta. Vaata ettevõtte Proton kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Kokku aastas
€72.2K
Tase
L2C
Põhipalk
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Proton?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Proton ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Proton in Spain on aastase kogutasuga €90,708. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Proton Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Spain on €72,166.

