Keskmine Küberturbe Analüütik kogutasu ettevõttes Proton ulatub CHF 18.9K kuni CHF 26.5K year kohta. Vaata ettevõtte Proton kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Proton ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Küberturbe Analüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Proton on aastase kogutasuga CHF 26,477. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Proton Küberturbe Analüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu on CHF 18,945.

