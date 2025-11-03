Ettevõtete kataloog
Proton
Proton Toote Disainer Palgad

Vaata ettevõtte Proton kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Proton ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Proton in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 48,093. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Proton Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 33,874.

