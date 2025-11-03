Ettevõtete kataloog
Keskmine Turundus kogutasu in France ettevõttes Proton ulatub €75.6K kuni €107K year kohta. Vaata ettevõtte Proton kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

€85.9K - €102K
France
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€75.6K€85.9K€102K€107K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Proton ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes Proton in France on aastase kogutasuga €107,356. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Proton Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in France on €75,616.

