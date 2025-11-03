Ettevõtete kataloog
Proton
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Klienditeenindus

  • Kõik Klienditeenindus Palgad

Proton Klienditeenindus Palgad

Keskmine Klienditeenindus kogutasu in North Macedonia ettevõttes Proton ulatub MKD 482K kuni MKD 658K year kohta. Vaata ettevõtte Proton kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Klienditeenindus andmete sisestusts ettevõttes Proton avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+MKD 3.13M
Robinhood logo
+MKD 4.8M
Stripe logo
+MKD 1.08M
Datadog logo
+MKD 1.89M
Verily logo
+MKD 1.19M
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Proton ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Klienditeenindus pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Klienditeenindus ametikoha palgapakett ettevõttes Proton in North Macedonia on aastase kogutasuga MKD 657,945. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Proton Klienditeenindus ametikoha keskmine aastane kogutasu in North Macedonia on MKD 482,115.

Esiletõstetud töökohad

    Proton jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid