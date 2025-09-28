Mehaanikinsener tasu in United States ettevõttes Procter & Gamble ulatub $101K year kohta taseme B1 puhul kuni $188K year kohta taseme B3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $102K. Vaata ettevõtte Procter & Gamble kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
