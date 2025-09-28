Turundus tasu in United States ettevõttes Procter & Gamble ulatub $90K year kohta taseme B1 puhul kuni $184K year kohta taseme B3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $135K. Vaata ettevõtte Procter & Gamble kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
