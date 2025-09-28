Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes Procter & Gamble ulatub $133K year kohta taseme B1 puhul kuni $245K year kohta taseme B3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $148K. Vaata ettevõtte Procter & Gamble kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
