Procter & Gamble
Procter & Gamble Andmeanalüütik Palgad

Andmeanalüütik tasu in United States ettevõttes Procter & Gamble ulatub $112K year kohta taseme B1 puhul kuni $130K year kohta taseme B2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $105K.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed Procter & Gamble?

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Procter & Gamble in United States on aastase kogutasuga $169,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Procter & Gamble Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $100,000.

