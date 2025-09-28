Ettevõtete kataloog
Procter & Gamble
Procter & Gamble Ärioperatsioonide Juht Palgad

Mediaanne Ärioperatsioonide Juht tasupaketi kogusumma ettevõttes Procter & Gamble on $106K year kohta. Vaata ettevõtte Procter & Gamble kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Mediaan pakk
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Kokku aastas
$106K
Tase
B1
Põhipalk
$92K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$14.1K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Procter & Gamble?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Procter & Gamble on aastase kogutasuga $160,107. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Procter & Gamble Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on $103,500.

