PriceHubble Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Switzerland kogusumma ettevõttes PriceHubble on CHF 68.5K year kohta. Vaata ettevõtte PriceHubble kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/28/2025

Mediaan pakk
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Kokku aastas
CHF 68.5K
Tase
Senior
Põhipalk
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Boonus
CHF 0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed PriceHubble?

CHF 134K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at PriceHubble in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 69,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PriceHubble for the Tarkvaraarendaja role in Switzerland is CHF 68,505.

Seotud ettevõtted

