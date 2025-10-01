Ettevõtete kataloog
Preply
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Barcelona Area

Preply Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Barcelona Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Barcelona Area kogusumma ettevõttes Preply on €81.2K year kohta. Vaata ettevõtte Preply kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Kokku aastas
€81.2K
Tase
P7
Põhipalk
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
12 Aastat
Millised on karjääritasemed Preply?

€142K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €26.7K+ (mõnikord €267K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Preply in Greater Barcelona Area on aastase kogutasuga €106,471. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Preply Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Barcelona Area on €82,902.

Esiletõstetud töökohad

    Preply jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Chowbus
  • Houzz
  • Bankers Healthcare Group
  • Freshly
  • YourMechanic
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid