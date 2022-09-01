Ettevõtete kataloog
Precision Castparts
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Precision Castparts Palgad

Precision Castparts palk ulatub $72,471 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $196,980 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Precision Castparts. Viimati uuendatud: 9/18/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Mehaanikinsener
Median $103K
Raamatupidaja
$72.5K
Andmeteadlane
$197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Den högst betalda rollen som rapporterats på Precision Castparts är Andmeteadlane at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $196,980. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Precision Castparts är $103,000.

Esiletõstetud töökohad

    Precision Castparts jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Square
  • Google
  • Roblox
  • Microsoft
  • Lyft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid