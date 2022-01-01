Praetorian Palgad

Praetorian palk ulatub $122,000 kogutasus aastas Küberturvalisuse Analüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $175,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Praetorian . Viimati uuendatud: 9/17/2025