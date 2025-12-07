Ettevõtete kataloog
PPG
Keskmine Klienditeeninduse Operatsioonid kogutasu ettevõttes PPG ulatub $227K kuni $330K year kohta. Vaata ettevõtte PPG kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$260K - $297K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$227K$260K$297K$330K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed PPG?

KKK

Kõrgeima palgaga Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes PPG on aastase kogutasuga $330,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte PPG Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on $226,800.

