PPG
PPG Ärioperatsioonide Juht Palgad

Keskmine Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes PPG ulatub $217K kuni $309K year kohta. Vaata ettevõtte PPG kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$246K - $280K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$217K$246K$280K$309K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed PPG?

KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes PPG on aastase kogutasuga $309,160. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte PPG Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on $217,460.

