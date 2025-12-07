Ettevõtete kataloog
Potters Industries
Potters Industries Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in Hong Kong (SAR) ettevõttes Potters Industries ulatub HK$450K kuni HK$629K year kohta. Vaata ettevõtte Potters Industries kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Potters Industries in Hong Kong (SAR) on aastase kogutasuga HK$628,716. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Potters Industries Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Hong Kong (SAR) on HK$449,857.

