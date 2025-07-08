Ettevõtete kataloog
Policy Expert
Policy Expert Palgad

Policy Expert mediaanpalk on $63,136 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Policy Expert. Viimati uuendatud: 11/27/2025

Tarkvaraarendaja
Median $63.1K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Policy Expert on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $63,136. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Policy Expert keskmine aastane kogutasu on $63,136.

