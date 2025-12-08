Ettevõtete kataloog
Polar Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in Sweden ettevõttes Polar ulatub SEK 647K kuni SEK 886K year kohta. Vaata ettevõtte Polar kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/8/2025

Keskmine Kogutasu

$73.7K - $87.5K
Sweden
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$68.1K$73.7K$87.5K$93.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tarkvaraarendaja andmete sisestusts ettevõttes Polar avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Polar?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Polar in Sweden on aastase kogutasuga SEK 886,281. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Muud ressursid

